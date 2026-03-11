Français
268 صاروخاً باليستياً و15 صاروخ و1514 طائرة مسيرة استهدفت الإمارات منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و 39 طائرة مسيرة.,وتعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية  (11 مارس 2026) مع 6 صواريخ باليستية، و7 صواريخ جوالة، و 39 طائرة مسيرة قادمة من إيران. 

ومنذ بدء الحرب تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 268 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1514 طائرة مسيرة.

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و131 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من جنسيات مختلفة. 

