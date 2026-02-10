27 مؤسسة لبنانية تنشط في تونس باستثمارات جملية بحوالي 20 مليون دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار أن جلال الطبيب، رئيس الهيئة بالنيابة والمدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي استقبل ، يوم الاثنين 9 فيفري 2025 بمقر الهيئة، سفير الجمهورية اللبنانية بتونس ميلاد نمّور رفقة اثنين من المستثمرين اللبنانيين.

وأضافت الهيئة أن اللقاء مثّل مناسبة لتأكيد متانة العلاقات الأخوية بين تونس ولبنان، وحرص الجانبين على تطوير التعاون الاستثماري.

وتركّزت المحادثات حول المشهد الاستثماري التونسي الحيوي في القطاعات ذات الأولوية، ومنها تثمين المنتجات الفلاحية، وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والطاقات المتجددة، والسياحة العلاجية. وجدّد جلال الطبيب التزام تونس بتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، تحمي حقوق المستثمرين وتضمن تنفيذ المشاريع بسلاسة.

وأشارت الهيئة إلى أن27 مؤسسة لبنانية أو ذات مساهمة لبنانية تنشط في تونس باستثمارات جملية بحوالي 20 مليون دينار مكنت من إحداث 750 موطن شغل.

