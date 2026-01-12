Français
مصر تستقطب 270 مليون دولار من الاستثمارات الصينية في قطاع الصناعة

تواصل مصر تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية الأجنبية، مع الإعلان عن دخول استثمارات صينية جديدة بقيمة 270 مليون دولار، من خلال إحداث مصنعين جديدين في قطاعات صناعية مختلفة، في خطوة تهدف إلى دعم التشغيل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين.

وبحسب معطيات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد حصل المشروع على ما يُعرف بـ«الرخصة الذهبية»، وهي آلية استثنائية تُمنح بقرار من مجلس الوزراء، وتتيح للمستثمرين استكمال جميع إجراءات إحداث المشاريع واستغلالها وإدارتها عبر ترخيص موحّد، يشمل التراخيص العقارية والبناء.

