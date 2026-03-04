Français
Anglais
العربية
الأخبار

270.8 مليون إصابة ونحو 600 ألف وفاة: إفريقيا تواجه خطر عودة تفشي الملاريا

دقّ القادة الأفارقة ناقوس الخطر خلال أعمال الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا بمناسبة القمة التاسعة والثلاثين، محذرين من تباطؤ مقلق في التقدم المحرز في مكافحة الملاريا بالقارة.

وجاء التحذير على ضوء تقرير التقدم لسنة 2025، الذي عرضه رئيس بوتسوانا، بصفته رئيس تحالف القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا (ALMA)، حيث نبه إلى احتمال تسجيل انتكاسة كبيرة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

أرقام مقلقة

سجلت الدول الإفريقية خلال سنة 2024 نحو 270.8 مليون حالة إصابة بالملاريا، ما يمثل 96 بالمائة من إجمالي الحالات عالميًا، إضافة إلى 594,119 وفاة، أي 97 بالمائة من الوفيات المرتبطة بالمرض في العالم.

ومنذ سنة 2015، يكاد التقدم في الحد من المرض أن يكون متوقفًا، إذ لم يتمكن سوى خمسة بلدان إفريقية من بلوغ أهداف 2025 المتمثلة في تقليص الإصابات والوفيات بنسبة 75 بالمائة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

950
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

344
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
329
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
313
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
311
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
308
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
273
اقتصاد وأعمال

ليبيا : حقل “المبروك” يستأنف إنتاجه بقدرة 25 ألف برميل يومياً
267
أخر الأخبار

بنزرت: مخالفات الأسعار تتصدر الحصيلة وحجز كميات مدعمة بسبب الاحتكار والمضاربة
267
الأخبار

غارات صهيونية على لبنان: مقتل 31 شخصا و إصابة 149 آخرين
264
أخر الأخبار

الحرب على إيران: آرام بالحاج يكشف التداعيات الاقتصادية الممكنة على تونس والعالم [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى