270.8 مليون إصابة ونحو 600 ألف وفاة: إفريقيا تواجه خطر عودة تفشي الملاريا

دقّ القادة الأفارقة ناقوس الخطر خلال أعمال الاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا بمناسبة القمة التاسعة والثلاثين، محذرين من تباطؤ مقلق في التقدم المحرز في مكافحة الملاريا بالقارة.

وجاء التحذير على ضوء تقرير التقدم لسنة 2025، الذي عرضه رئيس بوتسوانا، بصفته رئيس تحالف القادة الأفارقة لمكافحة الملاريا (ALMA)، حيث نبه إلى احتمال تسجيل انتكاسة كبيرة إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.

أرقام مقلقة

سجلت الدول الإفريقية خلال سنة 2024 نحو 270.8 مليون حالة إصابة بالملاريا، ما يمثل 96 بالمائة من إجمالي الحالات عالميًا، إضافة إلى 594,119 وفاة، أي 97 بالمائة من الوفيات المرتبطة بالمرض في العالم.

ومنذ سنة 2015، يكاد التقدم في الحد من المرض أن يكون متوقفًا، إذ لم يتمكن سوى خمسة بلدان إفريقية من بلوغ أهداف 2025 المتمثلة في تقليص الإصابات والوفيات بنسبة 75 بالمائة.