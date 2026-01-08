29 جانفي: يوم ترويجي لزيت الزيتون التونسي بنيروبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ستعقد الدورة الثانية من الحدث الترويجي والتشبيك لفائدة زيت الزيتون التونسي، تحت عنوان “يوم الترويج للزيتون وزيت الزيتون التونسي”، يوم 29 جانفي 2026 في نيروبي (كينيا).

وينظم الحدث من قبل مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع سفارة تونس بنيروبي، ويعدّ مناسبة مهمة للمصدرين التونسيين للزيتون وزيت الزيتون والمنتجات المشتقة منهما، من أجل استكشاف فرص جديدة للتصدير نحو الأسواق الواعدة، ولا سيما السوق الكينية ودول منطقة شرق إفريقيا.

وستشكل هذه التظاهرة فرصة للمشاركين للقاء المباشر مع أبرز الموردين للمنتجات الغذائية بكينيا، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات الكينية الناشطة في قطاع زيت الزيتون.

ويتضمن برنامج هذا الحدث مداخلات ستسلّط الضوء على خصوصيات وجودة زيت الزيتون التونسي، إلى جانب عرض فيلم ترويجي، ومداخلات لمصدرين تونسيين لزيت الزيتون (حضوريا أو عن بعد)، فضلا عن تنظيم جلسة لتذوّق زيت الزيتون ومنتجات أخرى.

المصدر: وات

