2975 مصاباً في الأراضي المحتـ.ـلّة منذ بدء الحرب على إيران

2975 مصاباً في الأراضي المحتـ.ـلّة منذ بدء الحرب على إيران

أعلنت وزارة الصّحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران بلغت 2975، بينهم 85 لا يزالون يرقدون في المستشفيات.

وقالت الوزارة، في بيان، إن 2975 مصابا في إسرائيل نُقلوا إلى المستشفيات منذ بدء العدوان العسكري على إيران في 28 فيفري الماضي وحتى صباح الجمعة، بعدما كان العدد حتى مساء الخميس 2745 مصابا. وأضافت أن بين المصابين 9 حالات خطيرة و10 متوسطة و64 طفيفة، إضافة إلى شخص يخضع للتقييم الطبي.

وقالت إنّ المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 213 مصابا، بينهم 4 بحالة متوسطة و196 طفيفة و13 حالة هلع. وأوضحت أن 57 مصابا نُقلوا إلى المستشفيات عقب سقوط صاروخ إيراني ليلا في بلدة زرازير (قرية عربية شمالي إسرائيل)، بينهم حالتان متوسطتان و12 حالة قلق (دون تفاصيل)، بينما وُصفت بقية الإصابات بالطفيفة. وأشارت إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفيات أو هم في طور المغادرة باستثناء الحالتين المتوسطتين.

