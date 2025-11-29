Français
3 أسماء مرشّحة بقوة لخلافة غوتيريش على رأس الأمم المتحدة

بدأت رسميا عملية اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، و الذي سيحل محل أنطونيو غوتيريش اعتبارا من الأول من جانفي 2027.

و في رسالة مشتركة دعا مجلس الأمن المكون من 15 دولة و رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة جميع الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب.

و جاء في الرسالة أنه “إذ نعبّر عن أسفنا لأنه لم يسبق أن شغلت امرأة منصب الأمين العام، وإيمانا منا بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى مناصب صنع القرار العليا فإننا نشجع الدول الأعضاء على النظر بقوة في ترشيح النساء، و نشير إلى أهمية التنوع الإقليمي في اختيار الأمين العام”.

و وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد بدأ تداول بعض الأسماء بشكل غير رسمي، من بينها رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه و رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي و الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان التي تتولى حاليا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية (أونكتاد).

و سيبدأ أعضاء مجلس الأمن عملية الاختيار بحلول نهاية جويلية 2026، و يجب أن تتفق الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس -و هي الولايات المتحدة و روسيا و بريطانيا و الصين و فرنسا- على مرشح.

و يقدم مجلس الأمن توصيته الرسمية إلى الجمعية العامة لتنتخب الأمين العام لولاية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من جانفي 2027 و قابلة للتجديد مرة واحدة.

تعليقات

