3 حافلات جديدة تعزّز أسطول شركة النّقل على هذه الخطوط

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مواصلة لتنفيذ برنامجها المتعلق بتعزيز سفراتها والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن الشروع في استغلال ثلاث حافلات جديدة على عدد من خطوطها وذلك انطلاقا من يوم السبت 7 فيفري 2026 على النحو التالي:

خط تونس – السبيبة مرورا بالفحص وسليانة ومكثر والروحية:

. الانطلاق يوميا ذهابا من السبيبة في اتجاه تونس على الساعة 06:00 صباحا

. الانطلاق ايابا من تونس محطة باب عليوة في اتجاه السبيبة على الساعة 12:45 ظهرا.

خط تونس – العيون مرورا بتبرسق والكاف وتاجروين وتالة:

. الانطلاق ذهابا من تونس محطة باب سعدون في اتجاه العيون على الساعة 07:00 صباحا.

. الانطلاق ايابا من العيون في اتجاه تونس على الساعة 13:00 بعد الزوال.

خط تونس- توزر مرورا بقفصة والقيروان:

. توقيت الانطلاق ذهابا من تونس محطة باب عليوة في اتجاه توزر على الساعة 16:30 بعد الزوال.

. توقيت الانطلاق ايابا من توزر في اتجاه تونس على الساعة 23:00 ليلا.

وأكدت الشركة أن جملة من الإجراءات الأخرى سيتم الإعلان عنها في الإبان لإستئناف وتعزيز كامل الخطوط تباعا، تماشيا مع تطلعات الدولة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي وتمتيع المواطن بمنظومة تنقل تتوفر فيها كل شروط الأمن والسلامة على كامل تراب الجمهورية التونسية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



