Français
Anglais
العربية
الأخبار

3 حافلات جديدة تعزّز أسطول شركة النّقل على هذه الخطوط

3 حافلات جديدة تعزّز أسطول شركة النّقل على هذه الخطوط

مواصلة لتنفيذ برنامجها المتعلق بتعزيز سفراتها والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن الشروع في استغلال ثلاث حافلات جديدة على عدد من خطوطها وذلك انطلاقا من يوم السبت 7 فيفري 2026 على النحو التالي:

خط تونس – السبيبة مرورا بالفحص وسليانة ومكثر والروحية:

. الانطلاق يوميا ذهابا من السبيبة في اتجاه تونس على الساعة 06:00 صباحا
. الانطلاق ايابا من تونس محطة باب عليوة في اتجاه السبيبة على الساعة 12:45 ظهرا.

خط تونس – العيون مرورا بتبرسق والكاف وتاجروين وتالة:

. الانطلاق ذهابا من تونس محطة باب سعدون في اتجاه العيون على الساعة 07:00 صباحا.
. الانطلاق ايابا من العيون في اتجاه تونس على الساعة 13:00 بعد الزوال.

خط تونس- توزر مرورا بقفصة والقيروان:

. توقيت الانطلاق ذهابا من تونس محطة باب عليوة في اتجاه توزر على الساعة 16:30 بعد الزوال.
. توقيت الانطلاق ايابا من توزر في اتجاه تونس على الساعة 23:00 ليلا.

وأكدت الشركة أن جملة من الإجراءات الأخرى سيتم الإعلان عنها في الإبان لإستئناف وتعزيز كامل الخطوط تباعا، تماشيا مع تطلعات الدولة الرامية إلى تطوير خدمات النقل العمومي وتمتيع المواطن بمنظومة تنقل تتوفر فيها كل شروط الأمن والسلامة على كامل تراب الجمهورية التونسية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

360
اقتصاد وأعمال

الخبير في الاقتصاد والمالية ماهر بلحاج يقيّم أثر تراجع التضخم وخفض الفائدة المديرية على النمو الاقتصادي والاستثمار (تصريح)

315
أخر الأخبار

تونس: الاحتفاظ بالنائب أحمد السعيداني لمدة 48 ساعة.. التفاصيل والعقوبات (فيديو)
305
أخر الأخبار

قضية إبستين: الفرنسي جاك لانغ يواصل رئاسة معهد العالم العربي
294
اقتصاد وأعمال

إيلون ماسك يُستدعى إلى باريس من قبل مدعية الجمهورية بسبب وقائع خطيرة للغاية… و مع ذلك
289
أخر الأخبار

شهيد الوطن عاطف الجبري… وفاء مُتجدد لتضحية أمنية خالدة
284
الأخبار

مأساة في قابس: وفاة زوجين في حريق اندلع بمنزلهما بمنطقة الميدة
278
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة تعلن فتح طريقين غير مرقّمين بعد تراجع منسوب المياه
271
أخر الأخبار

تونس : سحب لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس الجهات والأقاليم
268
الأخبار

تونس : السجن قد يصل إلى 20 سنة للسرقات باستعمال العنف.. النائب فخر الدين فضلون يكشف التفاصيل (فيديو)
260
اقتصاد وأعمال

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يغطي 107 أيام توريد

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى