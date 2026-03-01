3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء حادث إطلاق نار داخل حانة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

و قالت رئيسة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، إن الشرطة تلقت بلاغا عن “رجل يطلق النار” في حانة “بوفوردز” الشهيرة بمنطقة الترفيه بالمدينة.

و أضافت ديفيس، أنه عند وصول عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، واجهوا رجلا مسلحا، ثم ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المشتبه به.

و قال رئيس خدمات الطوارئ الطبية، روبرت لوكريتز، إنه تم العثور على ثلاثة قتلى في مكان الحادث، فيما أصيب 14 آخرون نقلوا إلى المستشفيات، بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

و أضاف لوكريتز: “تلقينا بلاغا في تمام الساعة 1:39 صباحا، وخلال 57 ثانية، كان أول المسعفين ورجال الشرطة في الموقع يباشرون علاج المصابين”.

و من جانبه، أشاد عمدة أوستن، كيرك واتسون، بسرعة استجابة الشرطة و فرق الإنقاذ.

و قال واتسون: “لقد أنقذوا أرواحا بالتأكيد”.

