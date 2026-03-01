Français
3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين جراء حادث إطلاق نار داخل حانة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

و قالت رئيسة شرطة أوستن، ليزا ديفيس، في مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد، إن الشرطة تلقت بلاغا عن “رجل يطلق النار” في حانة “بوفوردز” الشهيرة بمنطقة الترفيه بالمدينة.

و أضافت ديفيس، أنه عند وصول عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، واجهوا رجلا مسلحا، ثم ردوا بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل المشتبه به.

و قال رئيس خدمات الطوارئ الطبية، روبرت لوكريتز، إنه تم العثور على ثلاثة قتلى في مكان الحادث، فيما أصيب 14 آخرون نقلوا إلى المستشفيات، بينهم ثلاثة في حالة حرجة.

و أضاف لوكريتز: “تلقينا بلاغا في تمام الساعة 1:39 صباحا، وخلال 57 ثانية، كان أول المسعفين ورجال الشرطة في الموقع يباشرون علاج المصابين”.

و من جانبه، أشاد عمدة أوستن، كيرك واتسون، بسرعة استجابة الشرطة و فرق الإنقاذ.

و قال واتسون: “لقد أنقذوا أرواحا بالتأكيد”.

