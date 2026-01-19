Français
3 لتر هو معدل استهلاك التونسي من زيت الزّيتون… الرياحي يؤكّد أنّ هذا الرّقم يعود لتدهور المقدرة الشّرائية [فيديو]

في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الإثنين، 19 جانفي 2026، علّق رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرّياحي على الارقام الاخيرة الصادرة عن وزارة الفلاحة في علاقة بمعدّل استهلاك التونسي لزيت الزّيتون سنويا و الذّي لا يتجاوز الـ 3 لترات للفرد، و قال الرّياحي إنّ انتاج زيت الزيتون سيأخذ نسق تصاعدي و خاصة في السنوات القادمة و ذلك لانّ عدد مهم من الحقول سيدخل مرحلة الانتاج.

و أوضح المتحدّث أنّ المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك تؤكّد على أنّ الاستهلاك التونسي من زيت الزيتون لا يتجاوز في أغلب الحالات الـ 10 % من الانتاج الوطني و بالتالي فإنّه من الضّروري على الدّيوان الوطني للزيت ان يبيع هذا المنتوج الوطني للتونسيين بأسعار لا تتجاوز الـ 10 دينارات، مع العلم أنّه في فترات سابقة بلغ سعر زيت الزّيتون الـ 25 دينارا للتر الوحد، وفق قوله.

و أكّد الرّياحي أنّ الارقام التي تمّ الاعلان عنها في علاقة بالاستهلاك الفردي السّنوي من زيت الزيتون تعود أساسا لتدهور المقدرة الشّرائيّة، لأنّ المواطن التونسي أصبح يتوجّه نحو شراء الزّيت النّباتي عوضا عن زيت الزيتون وذلك لكونه غير قادر على التفاعل مع نسق غلاء الأسعار الذّي يعيشه في ظلّ الدّخل الاسري الضّعيف.

و أضاف أنّ التونسي من عادته إستهلاك زيت الزّيتون و لكنّه أجبر على التخلي عن هذه العادة بسبب غلاء الاسعار، مشيرا إلى أنّ المعمول به في كلّ دول العالم المنتجة لمادة معيّنة هو ان تكون تلك المادة او المنتوج متوفّرة بأسعار في متناول مواطنيها، و بالتالي فإنّ زيت الزّيتون يجب ان يكون بأسعار تفاضليّة بالنّسبة للتونسي.

و طالب رئيس المنظّمة التونسية لارشاد المستهلك إلى التّوجه نحو المبادرة الرّئاسيّة التي تمّت السنة الفارطة و تمّ وفقها تسعير زيت الزيتون و بيعه للتونسيين بأسعر تفاضلية، تمكّنه من استهلاك منتوج صحي على طول السّنة و أيضا تساعد حتى الدّولة في حلّ اشكال التخزين، مشدّدا على انّ زيت الزيتون من عادات و تقاليد التونسي الغذايّة منذ قديم الزّمان و هو حل غذائي مناسب لعديد العائلات.

