3 ميداليات ذهبية لتونس في الألعاب الإفريقية للشباب

3 ميداليات ذهبية لتونس في الألعاب الإفريقية للشباب

توجت لاعبة الجيدو أسيل بنور بالميدالية الذهبية لوزن دون 40 كلغ امس الثلاثاء ضمن منافسات اليوم السابع للالعاب الافريقية للشباب التي تقام بانغولا من 10 الى 20 ديسمبر الجاري و ذلك بفوزها في النهائي على المصرية شروق عطية.

كما توجت التونسية رنيم بن سليمان بالمعدن النفيس في منافسات وزن دون 63 كلغ بعد تفوقها في الدور النهائي على المصرية دليدة الغرباوي.

و في السباحة، واصل الشاب يوسف دومة تألّقه بإحرازه الميدالية الذهبية الثانية له في هذه الألعاب بعد ذهبية 400 متر سباحة حرة و ذلك في سباق 1500 م سباحة حرة بزمن قدره 16د و10ث و22 جزء بالمائة فيما احرز محمد ياسين المزوغي فضية سباق 400م 4 سباحات بتوقيت قدره 4دق و49ث و48.

