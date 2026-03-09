Français
الأخبار

3 ميداليات ذهبية لتونس في كأس العالم للسباحة بالزعانف داخل القاعة بايطاليا

توّج المنتخب التونسي للسباحة بالزعانف بثلاث ميداليات ذهبية، عقب مشاركته في كأس العالم داخل القاعة التي اقميت بمدينة لينيانو بإيطاليا من 5 الى 8 مارس الجاري.

و جاءت الميداليات عن طريق يوسف الحاج حسين الذي احرز ذهبيتين، الاولى في سباق 200 متر (زعنفتان) بتوقيت 1 دقيقة و 41 ثانية و 58 جزء بالمائة و الثانية في سباق 400 متر (زعنفتان) بتوقيت 3 دقائق و 38 ثانية و 60 جزء بالمائة، في حين كانت الميدالية الذهبية الثالثة من نصيب سارة بن أحمد في سباق 400 متر (زعنفتان) بتوقيت 3 دقائق و56 ثانية و78 جزء بالمائة.

و شهدت البطولة تحطيم 3 أرقام قياسية وطنية جديدة عن طريق يوسف الحاج حسين في سباق 200 متر (زعنفتان) صنف الأواسط و محمد أمين العلوي في سباق 200 (زعنفة واحدة) متر صنف أكابر بتوقيت 1 دقيقة و 24 ثانية و 17 جزء بالمائة، محققا المرتبة الرابعة في المسابقة.

كما حطّم العلوي الرقم الوطني في سباق 400 متر (زعنفة واحدة) صنف أكابر بتوقيت 3 دقائق و 6 ثوان و 39 جزء بالمائة، مع تحقيق المرتبة الرابعة في المسابقة.

