الأخبار

3.768 دينار معدل الأجر الشهري في المؤسسات العمومية في تونس

أصدر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، للمرة الأولى، التقرير الوطني حول المؤسسة – 2025، وهو تقرير شامل يغطي مختلف أشكال المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى، إلى جانب المؤسسات العمومية والتعاونية.

ويكشف التقرير أن الكلفة المتوسطة للعامل الواحد في المؤسسات العمومية تبلغ 45.217 دينارًا سنويًا، أي ما يعادل 3.768 دينارًا شهريًا.

وأوضح المعهد أن هذا الرقم، عند مقارنته بالمؤسسات الخاصة، قد يبدو مفارِقًا، إذ يمكن أن يوحي بوجود مستوى مرتفع من الإنتاجية الفردية، ربما نتيجة اعتماد مسارات عمل مُحسّنة أو آليات تحفيز مرتبطة بالأداء.

غير أن المعهد يستدرك بأن المؤسسات العمومية تسجّل، في كثير من الأحيان، عجزًا هيكليًا، وهو ما يفرض قراءة أكثر توازنًا لهذه المعطيات. ففي حين تُعدّ الإنتاجية في القطاع الخاص عنصرًا حاسمًا للحفاظ على القدرة التنافسية، تميل أولويات القطاع العام إلى ضمان استقرار مواطن الشغل واستمرارية الخدمات، حتى وإن كان ذلك على حساب المردودية المالية.

 

تعليقات

