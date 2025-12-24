Français
31 ديسمبر 2025.. آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية

أفادت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، التّابعة لوزارة المالية، جميع المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون بعنوان المعلوم على العقارات المبنية، بأنّ آخر أجل للانخراط في العفو لسنة 2025 هو يوم 31 ديسمبر الجاري.

ودعت الادارة في بلاغ نشر بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، المعنيين بهذا العفو الى الاتصال بالقباضات البلدية في أقرب وقت ممكن لتفادي الاكتظاظ عند حلول الاجل والانتفاع باجراءات العفو.

