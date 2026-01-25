31 مشروعا في طور الإنجاز بقطاع التربية في بن عروس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يبلغ عدد المشاريع التربوية التي دخلت طور الإنجاز في ولاية بن عروس 31 مشروعا موزعة على عدد من مناطق الجهة و تشمل إحداث مؤسسة تربوية جديدة واشغال صيانة أو تسييج أو توسعة لعدد من المنشآت التربوية.

و أفاد المندوب الجهوي للتربية بالجهة علي المسعدي لوكالة تونس إفريقيا للأنياء، بأن نسبة تقدم الاشغال بلغت 100 بالمائة بعدد من هذه المشاريع التي تعلقت بمؤسسات تعليم أساسي وتوزعت بين أعمال صيانة عامة في 6 مؤسسات تربوية (المدرسة الابتدائية حي جابر بمرناق والمدرسة الابتدائية المحمدية 2 والمدرسة الإعدادية سيدي رزيق والمدرسة الابتدائية برج السدرية 1 والمدرستان الابتدائيتان التالف وشارل نيكول ببن عروس والمدرسة الإعدادية بالخليدية) واعمال صيانة خفيفة شملت المدرسة الابتدائية الزاوية 1 بمرناق.

كما استكملت الاشغال الجزئية في عدد من المؤسسات الأخرى، وشملت بناء وحدتين صحيتين بكل من المدرسة الابتدائية حي الجديد والمدرسة الابتدائية نهج المدرسة برادس.

و انتهت الاشغال الجزئية المتعلقة أساسا ببناء قاعتي تدريس بالمدرسة الابتدائية حي فيالة بالمروج، وتم الانتهاء من بناء سياجين بكل من المدرسة الإعدادية عبد الله فرحات برادس والمدرسة الابتدائية حي السلام ببومهل.

أمّا بقية المشاريع والتي هي في طور الإنجاز وتراوحت نسبة تقدم الاشغال فيها حتى الان بين 10 بالمائة و85 بالمائة فتشمل اعمال صيانة عامة بكل من المدرسة الإعدادية مفيدة بورقيبة بحمام الانف (80 بالمائة )، والمدرسة الابتدائية الزاوية 2 بمرناق (10 بالمائة)، والمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بالمحمدية (80 بالمائة) ، والمدرسة الابتدائية ابن رشيق نهج الجزائر (15 بالمائة)، والمدرسة الابتدائية دوار الحوش والمعهد الثانوي ابن رشيق بالزهراء (85 بالمائة)، والمدرسة الإعدادية المنجي سليم بالزهراء (15 بالمائة).

أمّا بقية الاشغال الجزئية فتشمل استكمال بناء مخبر تقني بالمدرسة الإعدادية محمد صالح الجابري نزهة السلطان حمام الشط (30 بالمائة)، واجراء توسيعات ببناء وحدات صحية بكل من المدرسة الابتدائية بالعلالقة (60 بالمائة) وبالمدرسة الابتدائية 2 مارس بالمدينة الجديدة (50 بالمائة) وبالمدرسة الابتدائية الطيران بمرناق الى جانب فضاء للتحضيري بنفس المؤسسة (10 بالمائة)، واستكمال تسييج معهد بن عروس والمدرسة الابتدائية النور للمكفوفين ومعهد حمام الانف ومعهد النبهاني بحمام الانف.

أمّا بخصوص الاشغال المرتبطة بالإحداثات الجديدة فتتعلق بإحداث وحيد و يتمثل في المدرسة الابتدائية حي السلام ببومهل.

