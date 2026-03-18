32 مليون دينار الكلفة الجملية للمشاريع التي تنفّذها شركة “تاف” تونس بمطار المنستير الحبيب بورقيبة

أدى  اليوم الأربعاء 18 مارس 2026 عيسى موسى والي المنستير زيارة ميدانية إلى مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي للإطلاع على تقدّم مشاريع شركة “تاف” TAV تونس و سير الأشغال بعدد من المشاريع والوقوف على مدى تقدّمها.

وخلال الزيارة اطّلع والي المنستير على مختلف مكوّنات المشاريع التي تشرف على إنجازها شركة “تاف” تونس، سواء تلك المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز أو التي استكملت دراساتها وستدخل حيّز التنفيذ قريباً، وعاين  نسب تقدّم الأشغال وبرنامج التدخّلات المبرمجة لتطوير البنية التحتية والتجهيزات بالمطار.

هذا ، وتبلغ الكلفة الجملية لكافة المشاريع التي تنفّذها شركة “تاف” تونس بمطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي تبلغ حوالي 32 مليون دينار، وهي استثمارات تهدف إلى تعزيز جاهزية المطار وتحسين ظروف الاستغلال والسلامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمسافرين.

