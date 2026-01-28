36 دينارًا السعر الحقيقي لقارورة الغاز دون دعم وقريباً قوارير غاز جديدة مُوجّهة للصناعيين وسيارات التاكسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول”عجيل”، خالد بالتين، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه سيتم تخصيص قارورة غاز جديدة لفائدة الصناعيين وسيارات الأجرة.

وأوضح خالد بالتين أن الاستهلاك المحلي اليومي يُقدَّر بنحو 190 ألف قارورة غاز. ويتم استهلاك هذه الكمية من قبل الأسر والصناعيين وسيارات الأجرة.

وفي حديثه عن كلفة قارورة الغاز، أفاد خالد بالتين بأن الكلفة الحقيقية دون دعم تتجاوز 30 دينارًا.

وقد تحقّقت تونس الرقمية من هذا الرقم عبر وثيقة «ميزانية المواطن لسنة 2024» التي تناولت الدعم ذي الطابع الاجتماعي.

وفي ما يتعلق بدعم المحروقات، تُظهر الأرقام أن الدولة تدعم الوقود بأكثر من 7000 مليون دينار.

ومن بين هذه المنتجات، تُسجَّل دعما بقيمة 27 دينارًا مخصّصة لقارورة الغاز التي تُباع للعموم بسعر 8,800 دينار للقارورة، أي أن سعرها الحقيقي يبلغ 36 دينارًا للقارورة.

