36 زيتًا يتوجون بالتميز: نتائج الدورة التاسعة لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر ممتاز

أعلن الديوان الوطني للزيت عن تتويج 36 عيّنة في الدورة التاسعة من مسابقة أفضل زيت زيتون تونسي بكر ممتاز لسنة 2026، بعد عملية تقييم دقيقة أشرف عليها فريق تذوق مختص ومعتمد من قبل المجلس الدولي للزيتون .

وشملت النتائج فئات متعددة، من بينها كبار المنتجين وصغار المنتجين، إلى جانب معلّبي زيت الزيتون البكر الممتاز، في خطوة تعكس تنوّع النسيج الإنتاجي الوطني في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الديوان أن دورة هذا العام تميزت بمستوى جودة مرتفع للزيوت المشاركة، مع حضور لافت لمختلف الجهات والأنماط، ما يعكس تطور منظومة الإنتاج والتحسين المستمر في معايير الجودة.

المصدر: وات

