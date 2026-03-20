36 عيّنة متوجة في مسابقة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز لسنة 2026

أعلن الديوان الوطني للزيت، أمس الخميس، نتائج الدورة التاسعة من مسابقة أحسن زيت زيتون تونسي بكر ممتاز لسنة 2026، وذلك إثر عملية تقييم أشرف عليها فريق تذوّق معتمد من قبل المجلس الدولي للزيتون.

وأسفرت هذه الدورة عن تتويج 36 عيّنة، توزعت بين فئات كبار المنتجين وصغار المنتجين ومعلّبي زيت الزيتون، في مسابقة اتسمت، وفق بلاغ الديوان، بارتفاع جودة الزيوت المشاركة وتنوع الأصناف والجهات، إلى جانب إقبال لافت من المنتجين.

مشاركة واسعة وجودة عالية

وأكد الديوان الوطني للزيت أن دورة 2026 تميزت بمستوى نوعي مرتفع للعينات المشاركة، بما يعكس تطور قطاع زيت الزيتون التونسي وقدرته على تعزيز حضوره في المسابقات والتظاهرات المختصة.

كما أبرز البلاغ تنوع الجهات المشاركة والأصناف المتنافسة، وهو ما يعكس ثراء المنتوج التونسي وتعدد خصائصه وجودته.

زينوبة وتيرا موستيس وأدونيس في صدارة كبار المنتجين

في فئة كبار المنتجين، فازت علامة “زينوبة” المنتجة بطبربة من ولاية منوبة بالمرتبة الأولى في صنف الثمار الناضجة.

كما توّجت علامة “تيرا موستيس” من ولاية سليانة بالمرتبة الأولى في صنف الثمار الخضراء الخفيفة.

وفي صنف الثمار الخضراء المتوسطة، آلت المرتبة الأولى إلى ضيعة “أدونيس” بالسلوقية من ولاية باجة، بينما عادت المرتبة الأولى في صنف الثمار الخضراء المكثفة إلى محمية بن إسماعيل بتوكابر من ولاية باجة أيضا.

تتويج صغار المنتجين ومعلّبي زيت الزيتون

ضمن فئة صغار المنتجين، أحرزت علامة “A & S” بماطر من ولاية بنزرت المرتبة الأولى.

أما في فئة معلّبي زيت الزيتون، فقد تُوجت شركة “سينتوليا” من ولاية بن عروس.

مؤشرات إيجابية لقطاع زيت الزيتون التونسي

تعكس نتائج هذه المسابقة المكانة التي بات يحتلها زيت الزيتون التونسي، سواء من حيث الجودة أو تنوع المنتجات والجهات المنتجة، في ظل تواصل الجهود الرامية إلى تثمين هذا القطاع ودعم إشعاعه على المستويين الوطني والدولي.

