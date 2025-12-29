407 تدخلا في يوم واحد: الحماية المدنية في مواجهة الطوارئ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت وحدات الديوان الوطني للحماية المدنية نشاطًا مكثفًا يوم 28 ديسمبر 2025، حيث نفذت ما مجموعه 407 تدخلات شملت مجالات متعددة، في إطار مهامها اليومية الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

وحسب المعطيات الرسمية، توزعت هذه التدخلات بين 21 عملية إطفاء حرائق بمناطق مختلفة، إضافة إلى 122 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، خاصة في حوادث المرور وما ينجر عنها من إصابات.

كما قامت فرق الحماية المدنية بـ254 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور، شملت حالات صحية طارئة، وإسعاف أشخاص داخل المنازل أو الفضاءات العامة. وسُجلت أيضًا 10 تدخلات مختلفة تعلقت بحوادث متفرقة واستجابات وقائية.

وتعكس هذه الأرقام الجاهزية العالية لوحدات الحماية المدنية وقدرتها على الاستجابة السريعة لمختلف الحالات، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ارتفاعًا في التنقلات والمخاطر، مؤكدة دورها المحوري في منظومة السلامة العامة.

