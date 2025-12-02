44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّل قائم القروض البنكية غير المهنية (قروض الأفراد) ارتفاعًا ليبلغ 30.404 ملايين دينار مع نهاية شهر سبتمبر، مقابل 30.036 مليون دينار مع نهاية ديسمبر 2024، أي بزيادة قدرها 368 مليون دينار (+1,23%)، وفق بيانات البنك المركزي التونسي (BCT).

حيث سجّلت القروض المخصّصة لتحسين السكن تطوّرًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 10.953 مليون دينار إلى 11.317 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 3,32% (+364 مليون دينار).

في المقابل، تراجعت القروض المخصّصة لاقتناء المساكن إلى 13.545 مليون دينار، مقابل 13.328 مليون دينار في نهاية 2024، مسجّلة انخفاضًا قدره 217 مليون دينار (-1,6%).

وشهد قائم قروض الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 4%، منتقلاً من 5.109 ملايين دينار إلى 5.313 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 204 ملايين دينار.

كما سجّلت القروض المخصّصة لاقتناء السيارات ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ 430,3 مليون دينار، مقابل 414 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2024.

أما قائم القروض الجامعية، فقد بقي شبه مستقر مقارنة بنهاية 2024، ليصل إلى نحو 15 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025.

للتذكير، بلغ إجمالي مديونية الأفراد لدى القطاع البنكي 29.407 ملايين دينار في سنة 2024، مقابل 28.754 مليون دينار في السنة التي سبقتها، أي بزيادة قدرها 2,3% (مقابل 3,1% سنة 2023 و4,8% سنة 2022).

وتُعزى هذه التباطؤ، بحسب البنك المركزي، أساسًا إلى التراجع الحاد في نسق نموّ قروض السكن، الذي لم يتجاوز 0,8% في سنة 2024.

من جهة أخرى، استقرت حصة قروض الأفراد من إجمالي القروض الموجّهة للاقتصاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت 24,8% مع نهاية 2024. كما انخفضت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18,5% في سنة 2024 مقابل 19,3% في سنة 2023.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



