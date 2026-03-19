458 مليون يورو مساعدات اوروبية عاجلة لدول عربية

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 458 مليون يورو لدعم المناطق المتضررة من النزاعات في الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب الممتدة في المنطقة.

وأوضح بيان رسمي للمفوضية أن المبلغ سيُوزع على خمس دول عربية رئيسية خلال عام 2026، وهي فلسطين، لبنان، سوريا، الأردن، ومصر، في ظل تراجع دعم كبار المانحين الآخرين وضغوط غير مسبوقة على القوانين الإنسانية الدولية.

وفي سوريا، سيتم تخصيص 210 ملايين يورو لدعم الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة، وتوفير خدمات الحماية في مختلف أنحاء البلاد التي لا تزال تعاني تداعيات النزاع الطويل.

أما في فلسطين، فسيتم تخصيص 124 مليون يورو لتغطية المساعدات الغذائية والرعاية الصحية والحماية والمأوى والتعليم، حيث تحتاج أكثر من 3.3 مليون شخص بشكل عاجل. ويشمل المبلغ المخصص للبنان 100 مليون يورو لتقديم الرعاية الصحية الطارئة والمساعدات الأساسية للأسر النازحة، إضافة إلى خدمات الحماية والمأوى ودعم التعليم للأطفال المتسربين من المدارس.

وفي الأردن، سيتم تخصيص 15.5 مليون يورو لتعزيز الخدمات الأساسية في الصحة والحماية، وتلبية احتياجات اللاجئين داخل المخيمات وخارجها.

أما مصر فستتلقى 8 ملايين يورو لدعم المساعدات متعددة القطاعات للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك توفير تعليم جيد للأطفال المتسربين، وبرنامج إقليمي للتأهب للكوارث، مع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ وطالب لجوء.

وأكدت المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات حجة لحبيب أن “الاتحاد الأوروبي يضاعف جهوده في شرق أوسط ممزق بالحروب بينما يتراجع آخرون. نحن لا نزال أكبر مانح إنساني في بعض أشد الأزمات العالمية، ونلتزم بدعم ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات المنقذة للحياة”.

