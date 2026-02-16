Français
5 مراكز تتحرّى هلال شهر رمضان حسب الأقاليم

تجرى عملية تحري هلال شهر رمضان المعظم بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، الموافق لـ 17 فيفري 2026.

و ستجتمع لجان الرصد، المتكونة من إطارات من المعهد الوطني للرصد الجوي إطارات من وزارة الشؤون الدينية، في نقاط الرصد التالية حسب الأقاليم للإشراف على العملية :

الإقليم الأوّل : ولاية الكاف – محطة الرصد الجوي بالكاف.

الإقليم الثاني : ولاية تونس – هضبة سيدي بالحسن الشاذلي.

الإقليم الثالث : ولاية القيروان – محطة الرصد الجوي بالقيروان.

الإقليم الرابع : ولاية توزر – محطة الرصد الجوي بتوزر.

الإقليم الخامس : ولاية مدنين – سيدي جمور بجزيرة جربة.

