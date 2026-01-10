5 مطالب مصرية بخصوص غزّة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، و ذلك وسط تقارير عن اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية.

و استقبل السيسي، الممثلة العليا للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، و بحثا الأوضاع في قطاع غزة و كذلك قضايا دولية وإقليمية أخرى، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت.

و خلال اللقاء، شدّد السيسي و كالاس، على “ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق و ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم و دون قيود”، كما “تم التشديد على رفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم و التأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة و عملية إعادة إعمار القطاع”، وفق البيان.

كما أكّد البيان المصري، أنه تم التشديد خلال اللقاء على “ضرورة مواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية وصولا إلى تحقيق سلام شامل و عادل و دائم، وفقا لحل الدولتين”.

و تناول السيسي وكالاس، كذلك الأوضاع في ليبيا و السودان و سوريا و لبنان و إيران و أوكرانيا، و “تمّ التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات ذات الصلة بالطرق السلمية و بما يحافظ على وحدة و سلامة تلك الدول و مقدرات شعوبها، مع التشديد على ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري لما سوف يترتب على ذلك من تداعيات وخيمة ستؤثر على الجميع”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



