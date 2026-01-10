Français
Anglais
العربية
الأخبار

5 مطالب مصرية بخصوص غزّة

5 مطالب مصرية بخصوص غزّة

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، و ذلك وسط تقارير عن اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثانية.

و استقبل السيسي، الممثلة العليا للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، و بحثا الأوضاع في قطاع غزة و كذلك قضايا دولية وإقليمية أخرى، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية اليوم السبت.

و خلال اللقاء، شدّد السيسي و كالاس، على “ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق و ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل منتظم و دون قيود”، كما “تم التشديد على رفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أرضهم و التأكيد على ضرورة الإسراع في بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة و عملية إعادة إعمار القطاع”، وفق البيان.

كما أكّد البيان المصري، أنه تم التشديد خلال اللقاء على “ضرورة مواصلة العمل لاستئناف العملية السياسية وصولا إلى تحقيق سلام شامل و عادل و دائم، وفقا لحل الدولتين”.

و تناول السيسي وكالاس، كذلك الأوضاع في ليبيا و السودان و سوريا و لبنان و إيران و أوكرانيا، و “تمّ التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات ذات الصلة بالطرق السلمية و بما يحافظ على وحدة و سلامة تلك الدول و مقدرات شعوبها، مع التشديد على ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري لما سوف يترتب على ذلك من تداعيات وخيمة ستؤثر على الجميع”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

376
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة حول التنقيح الجديد لمجلة الشغل “بين التشريع والواقع ” [فيديو]

340
الأخبار

رئيس لجنة الرياضة بالبرلمان : “تردي كبير للبنية الأساسية للمنشآت الرياضية في تونس” [فيديو]
334
الأخبار

إسناد الملازم الأول بالأمن الوطني الشهيد “مروان قادري” الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية بعد الوفاة
326
الأخبار

جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي
310
أخر الأخبار

ماكرون يحذّر من تقاسم العالم بين القوى الكبرى ويدعو إلى إنقاذ التعددية الدولية
303
اقتصاد وأعمال

شركة Instadeep تعتزم إنجاز مشاريع في مجال الذكاء الإصطناعي بقيمة استثمارية تناهز عدة مليارات من المليمات بتطاوين
301
أخر الأخبار

بعد خيبة المنتخب الوطني.. هل نتجه نحو جلسة عامة لمساءلة وزير الرياضة ؟ (فيديو)
283
أخر الأخبار

إضراب عام على الورق واستقالة مُعلّقة: 24 ساعة تُحدّد مصير الاتحاد
276
الأخبار

مباريات المنتخب التونسي على التلفزة الوطنية وقناة رياضية جديدة في تونس ؟ (فيديو)
270
الأخبار

لطفي السليمي يشرف على أول حصة تدريبية للأولمبي الباجي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى