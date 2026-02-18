Français
5 ملايين طن سنويًا: ميناء بنزرت–منزل بورقيبة في صدارة الحركة التجارية

يواصل ميناء بنزرت–منزل بورقيبة تكريس مكانته كأحد أبرز المرافئ التجارية في تونس، حيث يؤمّن سنويًا نحو 5 ملايين طن من البضائع بين تصدير وتوريد، ويستقبل قرابة 500 سفينة، لفائدة عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية، بما يمثل حوالي 20 بالمائة من إجمالي البضائع العابرة عبر الموانئ التونسية.

وكشفت هذه المعطيات الرئيسة المديرة العامة لـديوان البحرية التجارية والموانئ خلال إشرافها على دخول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” حيّز الاستغلال بالميناء.

ويمثل انضمام الجرّار الجديد خطوة إضافية في اتجاه دعم القدرات اللوجستية للميناء وتعزيز نجاعة العمليات البحرية. ومن المنتظر أن يساند “مكتريس” في مرحلة أولى الجرّارين البحريين “رفراف” و“جومين”، على أن يتم لاحقًا إخراجهما من الخدمة وتعويضهما بجرّار حديث آخر.

المصدر: وات
