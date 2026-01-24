5000 متر سيدات داخل القاعة : رقم قياسي وطني جديد لمروى بوزياني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تمكنت مساء اليوم السبت، في مدينة ليون الفرنسية البطلة التونسية مروى بوزياني من تسجيل رقم قياسي وطني جديد في سباق 5000 متر سيدات داخل القاعة بعد حلولها في المرتبة الثانية بتوقيت 15:06.24دق ، خلال الجولة القارية البرونزية لملتقيات ألعاب القوى داخل القاعة.

ورغم أن سباق 5000 متر ، غير مدرج في برنامج بطولات العالم داخل القاعة و أغلب الملتقيات الدولية، فقد أصبحت العداءة التونسية صاحبة أغلب الأرقام القياسية الوطنية التونسية صاحبة ثاني أحسن توقيت عالمي لسنة 2026.

وفيما يلي أحسن أرقام بوزياني المسجلة في المسافات المتوسطة و الطويلة داخل و خارج القاعات :

1- 1500م : توقيت 4:03.51دق (2025)

2- 3000م موانع : توقيت 9:01.46دق (2025)

3- 5000م : توقيت 15:29.14دق (2024)

4- 2000م موانع : توقيت 6:04.05دق (2023)

5- 10 كلم على الطريق : توقيت 31:17دق (2025)

6- 3000م داخل القاعة : توقيت 8:46.45دق (2024)

7- 5000م داخل القاعة : توقيت 15:06.24دق (2026)

