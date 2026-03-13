Français
Anglais
العربية
الأخبار

6 أشهر إصلاحية لمتورطين في رشق قطار بالحجارة في الضاحية الجنوبية لتونس

أكّدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ صدور حكم ابتدائيا حضوريّ، بتاريخ 11 مارس 2026، يقضي بإيداع مرتكبي الاعتداء على أحد قطارات الشركة، بإحدى الإصلاحيات لمدة ستة أشهر، باعتبار جريمتي الإضرار عمدا بملك الغير و رمي مواد صلبة على عربات الغير متواردتين و الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة.

و كان القصد منه ارتكاب جريمة بعد إعتبار جريمة احداث الهرج والتشويش مندمجة فيها ويأتي هذا الحكم على خلفية تعرض القطار، خلال السفرات الليلية ليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، للرشق بالحجارة على خط الضاحية الجنوبية تونس/الرياض عند محطة الطاهر صفر، ما أدى إلى تهشيم بلّور عدة عربات و إثارة حالة من الهلع بين المسافرين.

و دعت الشركة المواطنين إلى مراعاة المصلحة العامة و المساهمة في حماية الممتلكات العمومية و تأطير أفراد عائلاتهم من شُبّان و قُصّر، حفاظاً على الممتلكات و ضمان سير المرفق العمومي للنقل الحديدي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى