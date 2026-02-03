Français
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس فجر اليوم الثلاثاء 3 فيفري 2026 بالسجن مدة سبعة أعوام في حق رجل الأعمال محمد فريخة.

كما قضت الدائرة بالسجن مدة عامين اثنين في حق القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، لتقرر النيابة العمومية استئناف الحكم الصادر في حقه.

و قضت الدائرة الجنائية بسجن إطارين سابقين بمؤسسة عمومية بترولية مدة ستّة أعوام، مع الخطايا المالية في حق جميع المتهمين.

و يتعلق ملف القضية بمعاملات تجارية بين شركة طيران تابعة لرجل الأعمال محمد فريخة والمؤسسة العمومية البترولية.

