8 آلاف أسرة بنابل تستفيد من مساعدات الأمان الاجتماعي خلال رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شرعت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية نابل في تنفيذ برنامجها الرمضاني لدعم العائلات محدودة الدخل، حيث انطلقت اليوم عملية توزيع المساعدات لفائدة نحو 8 آلاف أسرة مسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي وتنتفع بمنحة شهرية.

وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي، محمد بريك، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الإحاطة بالفئات الهشة خلال شهر رمضان، من خلال توفير طرود غذائية تبلغ قيمة الواحدة منها حوالي 115 دينارا.

وبيّن أن 3200 طرد غذائي تندرج ضمن البرنامج الوطني للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، في حين تتولى اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي توفير مساعدات إضافية لفائدة أكثر من 4 آلاف أسرة أخرى بالجهة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



