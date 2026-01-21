8 دول عربية و إسلامية تقبل عضوية مجلس سلام غزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، اليوم الأربعاء، بيانا مشتركا يرحبون فيه بالدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقادة دولهم للانضمام إلى مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، في حين تحدث المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن قبول نحو 20 من قادة العالم دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس، بينما أعربت دول أوروبية عن رفضها.

وأعلن وزراء خارجية قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان في البيان المشترك أن كل دولة ستوقع وثائق الانضمام إلى مجلس السلام، وفقا لإجراءاتها القانونية الوطنية ذات الصلة.

و أوضح الوزراء أن مهمة مجلس السلام هي “تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وفقًا للقانون الدولي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة”.

و أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء جمعه مع ترامب مساء اليوم في مدينة دافوس السويسرية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، عن سعادته بالانضمام إلى مجلس السلام، قائلا إنه “من المهم التحرك بإيجابية في المرحلة الثانية، وستجد منا التعاون الكامل لإنجاح خطة ترامب للسلام في غزة”.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



