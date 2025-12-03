88 % نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز وصلة تطاوين بالطريق السيارة في قسطه الثاني

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خصّصت يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، جلسة اللّجنة الجهوية الإستشارية للمقاطع بتطاوين للنظر في تمديد صلوحية ترخيص في إستغلال وحدة تكسير وغربلة على مستوى منطقة القرضاب من معتمدية غمراسن لمجمع مقاولات، شرط إتمامه لكل الإجراءات القانونية المعمول بها و أخذ التدابير اللازمة في علاقة مع كافة المتداخلين وذلك لغاية إستكمال مشروع إنجاز وصلة تطاوين بالطريق السيارة في قسطه الثاني ويصبح بالتالي المشروع وظيفيا و ذلك بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا القسط 88%.

ووفقاً للصفحة الرسمية لولاية تطاوين أكّد السيّد والي الجهة أن إتمام إنجاز هذه الوصلة، هو محلّ إهتمام على أعلى مستوى، و أن هذا المشروع يهدف إلى تمكين مستعملي الطريق بالجهة من النفاذ إلى شبكة الطرقات السيارة والتي تعتبر أحد الروافد الهامة من أجل تحقيق التنمية.

