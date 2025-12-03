Français
Anglais
العربية
تونس

88 % نسبة تقدم أشغال مشروع إنجاز وصلة تطاوين بالطريق السيارة في قسطه الثاني

خصّصت يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2025، جلسة اللّجنة الجهوية الإستشارية للمقاطع بتطاوين للنظر في تمديد صلوحية ترخيص في إستغلال وحدة تكسير وغربلة على مستوى منطقة القرضاب من معتمدية غمراسن لمجمع مقاولات، شرط إتمامه لكل الإجراءات القانونية المعمول بها و أخذ التدابير اللازمة في علاقة مع كافة المتداخلين وذلك لغاية إستكمال مشروع إنجاز وصلة تطاوين بالطريق السيارة في  قسطه الثاني ويصبح بالتالي المشروع وظيفيا و ذلك بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا القسط 88%.

ووفقاً للصفحة الرسمية لولاية تطاوين أكّد السيّد والي الجهة أن إتمام إنجاز هذه الوصلة، هو محلّ إهتمام على أعلى مستوى، و أن هذا المشروع  يهدف إلى تمكين مستعملي الطريق بالجهة من النفاذ إلى شبكة الطرقات السيارة والتي تعتبر أحد الروافد الهامة من أجل تحقيق التنمية.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

609
أخر الأخبار

بودربالة يرفع الجلسة العامة فجأة بسبب “عدم التطابق”.. عدد الأصوات يفوق عدد الحاضرين ! [فيديو]

370
الأخبار

تونس: ارتفاع قتلى حوادث الطرقات وشهر أوت 2025 يسجّل أعلى حصيلة شهرية منذ جويلية 2018
363
أخر الأخبار

منذ فجر اليوم: ضباب كثيف يُغطّي ولاية باجة
352
اقتصاد وأعمال

44 بالمائة منها قروض السكن: أكثرمن 30 مليار دينار قائم القروض الموظفة على الأفراد في تونس نهاية سبتمبر 2025
319
أخر الأخبار

وزيرة المالية تُحذّر : “قانون المالية لن يُطبق..إذا تواصلت الأمور على هذه الشاكلة” [فيديو]
314
الأخبار

نزار شيخ روحه رئيس الغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين في ذمة الله
309
اقتصاد وأعمال

توزر: هذا موعد تنظيم الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والواحية
303
الأخبار

فضيحة تهزّ الاتحاد الأوروبي: مداهمات وإيقافات تطال الجهاز الدبلوماسي وكلّية أوروبا
295
الأخبار

مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان
280
الأخبار

الكرة الطائرة – كأس التحدّي العربي: فوز رابع لتونس على حساب فلسطين

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى