890 26 مليون دينار: قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة تسجّل مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا

890 26 مليون دينار هو المبلغ التاريخي للأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس إلى حدود 30 ديسمبر 2025، وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي يوم الأربعاء 31 ديسمبر.

وخلال سنة واحدة، ارتفع حجم النقد المتداول بنحو 4,3 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 20 في المائة.

ويُعزى هذا الارتفاع، بالخصوص، إلى تزايد الحاجيات اليومية من السيولة، ولا سيما خلال فترات مثل العطل المدرسية، فضلاً عن التأثير الواضح، والأهم، لتغيّر عادات الدفع، خاصة مع التراجع الكبير في استعمال الشيك.

كما تفسَّر هذه النزعة أيضًا بتقلّص عدد الشيكات وقيمتها، نتيجة دخول القانون الجديد المنظّم للشيكات حيّز التنفيذ.

وإلى موفى سبتمبر 2025، سجّل الدفع بواسطة الشيك تراجعًا حادًا، باعتباره نتيجة مباشرة لتطبيق القانون الجديد المتعلق بالشيكات.

فقد انخفض عدد الشيكات بنسبة 67,9 في المائة ليستقر عند 5,9 ملايين شيك في موفى 2025، مقابل 18,52 مليون شيك في موفى 2024. ولم يعد الشيك يمثّل سوى 13,7 في المائة من وسائل الدفع من حيث العدد، مقابل 37 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

