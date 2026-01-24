Français
الأخبار

9 قتلى بانفجار داخل مختبر للكوكايين في كولومبيا

9 قتلى بانفجار داخل مختبر للكوكايين في كولومبيا

قُتل تسعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بحروق بالغة في كولومبيا، أمس الجمعة، جراء انفجار وقع في مختبر سري لإنتاج الكوكايين، قرب الحدود مع الإكوادور، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

نجم الحادث عن انفجار أسطوانة غاز خلال عملية إنتاج المخدرات، وفقاً للتحقيقات الأولية.

و يقع المختبر في أراضي شعب أوا الأصلي في مقاطعة نارينيو في جنوب غرب كولومبيا، وهي منطقة تعد من المراكز الرئيسية لإنتاج الكوكايين، وتشهد انتشاراً واسعاً لجماعات متمردة مسلحة.

و قال الكولونيل في الشرطة جون جايرو أوريا، في مقطع فيديو، إن «الحادث وقع فجر الجمعة 23 جانفي.

و كان الضحايا يعملون لصالح مجموعة انشقت عن «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك)، و تعارض اتفاق السلام المبرم مع السلطات عام 2016.

و أكدت الجماعة المتمردة، في بيان، أن «الحادث نجم عن خطأ بشري في التعامل مع أسطوانات غاز ، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع خلال ثوانٍ».

و منذ عقود، تعد مقاطعة نارينيو، المتاخمة للإكوادور، مركزاً رئيسياً لإنتاج المخدرات التي تدخل إلى الولايات المتحدة.

