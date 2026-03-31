Askwareتفتتح مقرها الجديد في “نوفايشن سيتي”في سوسة وتسرّع توسعها بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط

أعلنت Askware، الشركة المتخصصة في الاستشارات والخبرة التكنولوجية وفي تجربة الحرفاء ومرافقة الشركات في تحولها الرقمي، عن افتتاح مقرها الجديد في قلب القطب التكنولوجي “نوفايشن سيتي” (Novation City) بمدينة سوسة. وقد أقيمت هذه الفعالية في 27 مارس 2026 بحضور الحرفاء، الشركاء و الفاعلين في المنظومة التكنولوجية من عدة دول.

مثل هذا الحدث محطة مفصلية في مسار نمو Askware، حيث يندرج ضمن طموح واضح: أن تصبح الشركة مرجعاً أساسياً في منظومة مايكروسوفت (Microsoft) في فرنسا، شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد عكس حضور شركاء وعملاء دوليين خلال هذه المناسبة الإشعاع العالمي للشركة والثقة الممنوحة لخبراتها.

تأسست Askware على يد لسعد عتيق، الذي يتمتع بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في منظومة مايكروسوفت، قضى منها سنوات عدة كخبير حلول لدى “مايكروسوفت فرنسا”. وتتمركز هذه الثقافة المزدوجة، التقنية والميدانية، جوهر رؤية Askware: التحول الرقمي لا يقتصر على الأدوات فحسب، بل يرتكز أساساً على القدرة على الفهم العميق للتحديات وتحويلها إلى حلول ملموسة ومستدامة خالقة لقيمة مضافة لفائدة المؤسسات.

بالاضافة الى مقرها الرسمي في مدينة سوسة، تمتلك Askwareمكتباً في باريس، وتواصل تطوير شبكتها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث ترافق منظمات على المستوى الدولي.

مقر جديد في قلب المنظومة التكنولوجية

يندرج تدشين المقر الرسمي الجديد لAskware في “نوفايشن سيتي” ضمن رغبتها في تدعيم مكانتها داخل النظام البيئي التكنولوجي التونسي مع دعم نموها الدولي.

سيمكن هذا الفضاء الجديد الشركة من تعزيز أنشطتها في مجال الاستشارات والادماج، جذب واستقطاب المواهب الجديدة، وتدعيم قدراتها في مجال التنفيذ. وبهذه المناسبة، صرح لسعد عتيق، مؤسس ورئيس Askware: “يمثل افتتاح هذا المقر خطوة هامة في تطور Askware. فهو يعكس اصرارنا على مواصلة النمو ومرافقة حرفائنا في مشاريع التحول الرقمي الخاصة بهم على نطاق عالمي”.

استراتيجية توسع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط

في إطار استراتيجيتها للتطوير الدولي، تسارع Askware وتيرة توسعها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي مناطق تشهد ديناميكية قوية في التحول الرقمي والاستثمار التكنولوجي.

وبالتوازي مع ذلك، تواصل الشركة تعزيز معايير الجودة والأمان لديها، لا سيما من خلال الحصول على شهادات دولية مثل ISO 9001 و ISO 27001.

