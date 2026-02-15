CBS News : ترامب وعد نتنياهو بدعم ضربات تستهدف صواريخ إيران

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت قناة CBS News الأمريكية، نقلاً عن معلومات منسوبة إلى مصادر، أنّ الرئيس دونالد ترامب أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء عُقد في شهر ديسمبر بـمار-أ-لاغو، أنّه سيدعم ضربات إسرائيلية تستهدف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، في حال فشلت المفاوضات بين واشنطن وطهران في التوصل إلى نتائج.

و تستند هذه المعطيات إلى مصادر لم تُسمَّ، نظراً لحساسية الملف، وتأتي في سياق تصاعد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني وقدراته العسكرية.

دعم مشروط بفشل المسار الدبلوماسي

و بحسب المصادر نفسها، فإن الموقف الأمريكي سيظل مشروطاً؛ إذ لن يُلجأ إلى الخيار العسكري إلا في حال تعثر المحادثات الجارية مع طهران. وتؤكد الإدارة الأمريكية رسمياً أولوية المسار الدبلوماسي، مع إبقاء احتمال التصعيد قائماً.

و تعكس هذه المقاربة استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تمزج بين التفاوض والردع، في بيئة إقليمية شديدة التقلب.

و وفقاً لما أوردته CBS News أيضاً، فقد جرت مناقشات داخل الأوساط العسكرية والاستخباراتية الأمريكية بشأن آليات تقديم دعم محتمل لعملية إسرائيلية.

و تُدرس عدة سيناريوهات، من بينها توفير قدرات التزوّد بالوقود جواً للطائرات الإسرائيلية، إلى جانب التنسيق اللوجستي والتقني اللازم لتنفيذ ضربة بعيدة المدى.

غير أنّ هذه الخيارات تبقى معقدة التنفيذ، لا سيما بسبب القيود المرتبطة بالمجال الجوي الإقليمي.

تحدّي التحليق والتوازنات الإقليمية

و يتمثل أحد أبرز العوائق المطروحة، وفق ما تم تداوله، في الحصول على تصاريح التحليق. فقد عبّرت عدة دول في المنطقة، من بينها الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة، عن رفضها استخدام مجالها الجوي في عمليات عسكرية تستهدف إيران.

و يُعقّد هذا الموقف أي تخطيط عملياتي، ويعكس في الوقت نفسه توازنات دقيقة في الشرق الأوسط، حيث يسعى كل طرف إلى تجنّب التصعيد المباشر مع الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية.

و بالتوازي مع هذه المشاورات، تُعزّز الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة. وذكرت CBS News أنّ حاملة طائرات ثانية، هي USS Gerald R. Ford، برفقة مجموعتها القتالية، يُنتظر إعادة نشرها في الشرق الأوسط.

و يأتي هذا الانتشار ليضاف إلى وجود عسكري أمريكي كبير أصلاً، ويهدف إلى تعزيز قدرات الردع في مواجهة إيران، في ظل استمرار التوترات.

مفاوضات متواصلة مع طهران

على الصعيد الدبلوماسي، تتواصل المحادثات مع إيران. وتسعى واشنطن إلى الحصول على ضمانات بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما تدفع إسرائيل نحو اتفاق أوسع يشمل الصواريخ الباليستية وأنشطة طهران الإقليمية.

و من المرتقب عقد جولة مفاوضات قريباً في جنيف، بمشاركة عدد من المسؤولين الأمريكيين ووسطاء دوليين، على أمل التوصل إلى تسوية.

و رغم هذه المعطيات، تظلّ المواقف الرسمية لواشنطن حذرة. فقد أكد دونالد ترامب مؤخراً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع إسرائيل بشأن الملف الإيراني، مشدداً على أن الأولوية ما تزال للدبلوماسية.

و في هذا السياق، يبدو الخيار العسكري ورقة ضغط إضافية أكثر منه قراراً محسومًا، في ملف تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والسياسية والجيوسياسية بشكل وثيق.

