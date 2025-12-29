ETC تفتح قاعة عرضها الجديدة في حمام- سوسة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت شركة ETC (Essid Trading Company)، وهي شركة تونسية رائدة في مجال بيع الرافعات الشوكية ،تمثل ثلاث علامات تجارية (Niuli وJAC بالإضافة إلى علامتها الخاصة AXOR by Essid)، وكذلك في تجارة وتوريد قطع الغيار للمركبات الصناعية، عن افتتاح صالة العرض الثالثة لها، والكائنة بحمام سوسة.

و يأتي هذا الافتتاح الجديد بعد نقطتي البيع المتواجدتين بالمقر المركزي في نابل وبمقرّها في مقرين كثمرة عمل جماعي متواصل، ويعكس التزام الشركة الدائم بالتقرّب أكثر من حرفائها وشركائها.

و يندرج هذا المشروع في إطار استراتيجية ETC للتنمية والتوسّع، الهادفة إلى تعزيز حضورها في مختلف أنحاء التراب التونسي، وتوفير وصول منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية بأسعار غير قابلة للمنافسة.

و ستمكّن صالة العرض الجديدة بحمام سوسة الحرفاء من الاستفادة من مجموعة واسعة من قطع الغيار والمعدّات والحلول المخصّصة، إلى جانب مرافقة مهنية وخدمة حرفاء محسّنة.

كما يرمز هذا الافتتاح إلى إرادة ETC في تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في القطاع، من خلال الجمع بين الخبرة التقنية والابتكار والقرب من الحريف.

