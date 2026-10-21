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جامعة قفصة تطلق تكوينا في الجيوماتيك وتطبيقاته على الموارد الطبيعية

أعلنت جامعة قفصة إطلاق تكوين ضمن الإجازة في العلوم الجيوماتيكية وتطبيقاتها، يجمع بين الخرائط وتحليل البيانات الجغرافية والتطبيقات الميدانية في الموارد الطبيعية.

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أعلنت جامعة قفصة، ممثلة في كلية العلوم بقفصة وقسم علوم الأرض، عن إطلاق تكوين جامعي جديد ضمن الإجازة في العلوم الجيوماتيكية وتطبيقاتها لإعداد كفاءات مختصة في مجال الجيوماتيك وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة البيئة والمجال والموارد الطبيعية.

ويهدف هذا التكوين إلى تمكين الطلبة من اكتساب مهارات في جمع ومعالجة وتحليل البيانات الجغرافية ونمذجة الظواهر المكانية وإنتاج الخرائط والمساهمة في دعم اتخاذ القرار.

ويندرج ضمن مسار “العلوم الجيوماتيكية المطبقة على الموارد الطبيعية” حيث يوفر تكوينا علميا وتطبيقيا في مجالات رسم الخرائط والطبوغرافيا والجيوديسيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وتحليل البيانات المكانية.

ويشمل التكوين دروسا تطبيقية وأعمالا ميدانية وتربصات ومشاريع إلى جانب التدريب على استخدام برمجيات وأدوات متخصصة من بينها نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي المكاني.

وتفتح الاجازة آفاقا مهنية في عدد من المجالات من بينها الجيوماتيك ونظم المعلومات الجغرافية والطبوغرافيا والاستشعار عن بعد ورسم الخرائط الرقمية ودراسات الموارد الطبيعية فضلا عن مجالات البيئة والتهيئة والتعمير.

المصدر : وات

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