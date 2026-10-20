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جنان المحمدية: تأكيد مطالب اقتناء المقاسم قبل 17 نوفمبر

دعت الوكالة العقارية للسكنى أصحاب المطالب إلى تأكيدها عبر موقعها الإلكتروني في أجل أقصاه 17 نوفمبر 2026، استعدادا لتسويق مقاسم جنان المحمدية.

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تستعد الوكالة العقارية للسكنى لتسويق المقاسم الفردية بمقسم “جنان المحمدية – اجتماعي” الكائن بولاية بن عروس، وذلك في إطار توفير مقاسم سكنية لفائدة الراغبين في اقتناء أراض معدة للبناء.

ودعت الوكالة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، المواطنين الذين سبق لهم إيداع مطالب في الغرض إلى تأكيد مطالبهم في أجل أقصاه 17 نوفمبر 2026، عبر موقعها الرسمي www.afh.nat.tn.

وأوضحت الوكالة أن عملية إيداع المطالب أو تأكيدها تتم حصريا عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن نسبة من المقاسم ستُسند بسعر تفاضلي لفائدة الفئات محدودة الدخل، طبقا للقرار المشترك بين وزير التجهيز ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 8 أفريل 2025.

ويُشترط للانتفاع بهذا الصنف من المقاسم ألا يتجاوز الدخل الشهري الخام للمترشح ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، مع اعتماد الترتيب الزمني للمطالب في عملية الإسناد، طبقا للشروط ومعايير الإسناد المحددة والمنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ في 28 جانفي 2025.

المصدر: وات

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