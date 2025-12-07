Meta : اتفاق مع وسائل إعلام لدمج محتواها في مساعدها بالذكاء الاصطناعي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعمل شركة «ميتا» الأمريكية متعددة الجنسيات على تعزيز مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي «Meta AI». إذ سيقوم، في الوقت الفعلي، بدمج محتويات تنشرها عدة مؤسسات إعلامية إخبارية، وتحديدًا «CNN» و«Fox News» و«Le Monde»، وذلك عقب اتفاق تم الإعلان عنه يوم الجمعة 5 ديسمبر.

وسيقدّم المساعد روابط لمقالات منشورة على مواقع وسائل الإعلام الشريكة، ضمن إجاباته عن أسئلة تتعلق بالمواضيع الراهنة.

منذ بروز «ChatGPT» في نوفمبر 2022، توصل عدد من الناشرين الصحفيين إلى اتفاقات مع كبار الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي: فقد اختارت مجموعات إعلامية مثل «News Corp» (المالكة لـ«Wall Street Journal» و«Daily Telegraph») و«Le Monde» و«The Washington Post» و«Axel Springer» (المالكة لـ«Politico» و«Bild» و«Die Welt») التعاون مع «OpenAI»، فيما لجأ «New York Times» إلى «Amazon»، و«Google» إلى «Associated Press»، في حين ارتبطت شركة «Mistral» بـ«وكالة الصحافة الفرنسية» (AFP).

كما لجأت «ميتا» إلى طرق أخرى لسد واحد من أكبر نقائصها في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التعاون مع مجموعة «People»، وصحيفة «USA Today» الأمريكية، إلى جانب منشورات محسوبة على اليمين مثل «The Daily Caller» و«Washington Examiner».

ورغم أنّ قطاع الصحافة تمكن من إدارة تحوّله نحو الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل مقارنة مع تعامله السابق مع محركات البحث، فإن هذه الشراكات لم تخلُ من الإخفاقات، ولا تزال عدة قضايا قضائية مرفوعة من مؤسسات إعلامية ضد مطوري مساعدات الذكاء الاصطناعي جارية إلى اليوم. ومن أبرزها الدعوى التي رفعها «New York Times» ضد «OpenAI»، متهماً الشركة باستخدام مقالاته دون إذن ودون مقابل.

الأمر نفسه ينطبق على «Wall Street Journal» و«New York Post» اللتين رفعتا دعاوى قضائية ضد «Perplexity» في عام 2024.

