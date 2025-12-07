MFP 2025 : أنطوان جينيو يفوز بجائزة الصحافة الإذاعية

سيخلف الصحفية مورين ميرسييه من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية؟ هذا العام، يتألق الصحفي أنطوان جينيو من إذاعة فرنسا على الساحة الدولية، بعد أن نال يوم الأحد جائزة الصحافة لعام 2025 التي تمنحها وسائل الإعلام الفرنكوفونية العمومية عن تحقيقه المعنون بـ«تلميذات للبيع».

تُمنح هذه الجائزة سنويًا لأفضل تحقيق إخباري أو استقصائي من إنتاج إحدى الإذاعات الأعضاء في وسائل الإعلام الفرنكوفونية العمومية (MFP)، والتي تضم راديو كندا، إذاعة فرنسا، إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (RTS) وهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية للاتحاد الناطق بالفرنسية (RTBF).

وقد بُثّ هذا التحقيق ضمن برنامج Interception، حيث يأخذنا إلى قلب عالم الدعارة القاصرات في فرنسا.

لم يقع اختيار الفائز من قبل لجنة مهنية، بل من طرف 100 مستمع موزعين بين كندا وفرنسا وسويسرا وبلجيكا. وقد فاز بجائزة مالية قدرها 3000 يورو (حوالي 4800 دولار كندي).