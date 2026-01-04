NBA – الموسم العادي: فوز كاسح لسيلتيكس على حساب كليبرز (فيديو)

في ليلة السبت إلى الأحد ضمن منافسات المنطقة الغربية، حقق بوسطن سيلتيكس فوزًا عريضًا خارج قواعده على أرضية لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 146-115، بفضل أداء لافت من جايلن براون الذي تألق بتسجيله 50 نقطة.

النتائج المسجّلة

نيويورك نيكس 119 – 130 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

تورونتو رابتورز 134 – 117 أتلانتا هوكس

شيكاغو بولز 99 – 112 شارلوت هورنتس

سان أنطونيو سبيرز 110 – 115 بورتلاند ترايل بلايزرز

دالاس مافريكس 110 – 104 هيوستن روكتس

غولدن ستايت ووريورز 123 – 114 يوتا جاز

لوس أنجلوس كليبرز 115 – 146 بوسطن سيلتيكس

كليفلاند كافالييرز 20:00 ديترويت بيستونز

أورلاندو ماجيك 21:00 إنديانا بيسرز

بروكلين نتس 21:30 دنفر ناغتس