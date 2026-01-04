Français
NBA – الموسم العادي: فوز كاسح لسيلتيكس على حساب كليبرز (فيديو)

في ليلة السبت إلى الأحد ضمن منافسات المنطقة الغربية، حقق بوسطن سيلتيكس فوزًا عريضًا خارج قواعده على أرضية لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 146-115، بفضل أداء لافت من جايلن براون الذي تألق بتسجيله 50 نقطة.

وكان أفضل لاعب في مباريات 4 جانفي 2026 هو جايلن براون، الذي دوّن 50 نقطة خلال فوز بوسطن سيلتيكس على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 146-115.

النتائج المسجّلة
نيويورك نيكس 119 – 130 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
تورونتو رابتورز 134 – 117 أتلانتا هوكس
شيكاغو بولز 99 – 112 شارلوت هورنتس
سان أنطونيو سبيرز 110 – 115 بورتلاند ترايل بلايزرز
دالاس مافريكس 110 – 104 هيوستن روكتس
غولدن ستايت ووريورز 123 – 114 يوتا جاز
لوس أنجلوس كليبرز 115 – 146 بوسطن سيلتيكس

كليفلاند كافالييرز 20:00 ديترويت بيستونز
أورلاندو ماجيك 21:00 إنديانا بيسرز
بروكلين نتس 21:30 دنفر ناغتس

