NBA – الموسم العادي: في دربي لوس أنجلوس، ليكرز يسقطون أمام كليبرز (فيديو)

بفضل 32 نقطة لنجمه كاواي ليونارد، عاد لوس أنجلوس كليبرز إلى سكة الانتصارات، في ليلة السبت إلى الأحد، على حساب جيرانه العريقين لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 103-88، وذلك رغم 36 نقطة سجلها ليبرون جيمس.

ويُعد هذا الفوز السابع فقط لكليبرز، الذين يحتلون المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية هذا الموسم، بعد 28 مباراة، منهين بذلك سلسلة من خمس هزائم متتالية.

وكان أول ديربي بين فريقي لوس أنجلوس خلال موسم الـNBA قد انتهى بفوز ليكرز 135-118 يوم 26 نوفمبر الماضي.

أما أفضل أداء خلال الليلة، فكان من نصيب ديفين بوكر الذي أحرز 38 نقطة، رغم خسارة فينيكس صنز أمام غولدن ستايت ووريرز بنتيجة 116-119.

النتائج المسجلة:

فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 121 – 114 دالاس مافريكس

نيو أورلينز بيليكانز 128 – 109 إنديانا بايسرز

تورونتو رابتورز 96 – 112 بوسطن سيلتكس

ديترويت بيستونز 112 – 86 شارلوت هورنتس

ممفيس غريزليز 122 – 130 واشنطن ويزاردز

غولدن ستايت ووريرز 119 – 116 فينيكس صنز

يوتا جاز 127 – 128 أورلاندو ماجيك (بعد التمديد)

ساكرامنتو كينغز 93 – 98 بورتلاند ترايل بلايزرز

لوس أنجلوس كليبرز 103 – 88 لوس أنجلوس ليكرز

أتلانتا هوكس – الساعة 21:30 – شيكاغو بولز