NBA – الموسم العادي: في دربي لوس أنجلوس، ليكرز يسقطون أمام كليبرز (فيديو)

بفضل 32 نقطة لنجمه كاواي ليونارد، عاد لوس أنجلوس كليبرز إلى سكة الانتصارات، في ليلة السبت إلى الأحد، على حساب جيرانه العريقين لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 103-88، وذلك رغم 36 نقطة سجلها ليبرون جيمس.
ويُعد هذا الفوز السابع فقط لكليبرز، الذين يحتلون المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية هذا الموسم، بعد 28 مباراة، منهين بذلك سلسلة من خمس هزائم متتالية.
وكان أول ديربي بين فريقي لوس أنجلوس خلال موسم الـNBA قد انتهى بفوز ليكرز 135-118 يوم 26 نوفمبر الماضي.
أما أفضل أداء خلال الليلة، فكان من نصيب ديفين بوكر الذي أحرز 38 نقطة، رغم خسارة فينيكس صنز أمام غولدن ستايت ووريرز بنتيجة 116-119.
النتائج المسجلة:
-
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 121 – 114 دالاس مافريكس
-
نيو أورلينز بيليكانز 128 – 109 إنديانا بايسرز
-
تورونتو رابتورز 96 – 112 بوسطن سيلتكس
-
ديترويت بيستونز 112 – 86 شارلوت هورنتس
-
ممفيس غريزليز 122 – 130 واشنطن ويزاردز
-
غولدن ستايت ووريرز 119 – 116 فينيكس صنز
-
يوتا جاز 127 – 128 أورلاندو ماجيك (بعد التمديد)
-
ساكرامنتو كينغز 93 – 98 بورتلاند ترايل بلايزرز
-
لوس أنجلوس كليبرز 103 – 88 لوس أنجلوس ليكرز
أتلانتا هوكس – الساعة 21:30 – شيكاغو بولز
