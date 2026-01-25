Français
رياضة

NBA – الموسم العادي: نيويورك نيكس يتفوّق على فيلادلفيا (فيديو)

في ليلة السبت إلى الأحد، نجح فريق نيويورك نيكس في الصمود أمام عودة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ليحسم المواجهة في نهاية المطاف بنتيجة 112-109 على أرض فيلادلفيا.

وكان أفضل مسجّل في اللقاء اللاعب الفرنسي جويل إمبيد، الذي أحرز 38 نقطة لصالح فريق 76ers.

وتُعدّ هذه المرة الأولى منذ نهاية شهر ديسمبر التي يحقق فيها نيكس فوزين متتاليين.

النتائج المسجّلة:

  • شارلوت هورنتس 119-115 واشنطن ويزاردز

  • أورلاندو ماجيك 105-119 كليفلاند كافالييرز

  • شيكاغو بولز 114-111 بوسطن سيلتيكس

  • دالاس مافريكس 110-116 لوس أنجلوس ليكرز

  • يوتا جاز 116-147 ميامي هيت

  • ديترويت بيستونز 21:00 ساكرامنتو كينغز

  • ميمفيس غريزليز 21:30 دنفر ناغتس

