NBA – الموسم العادي: نيويورك نيكس يتفوّق على فيلادلفيا (فيديو)

في ليلة السبت إلى الأحد، نجح فريق نيويورك نيكس في الصمود أمام عودة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ليحسم المواجهة في نهاية المطاف بنتيجة 112-109 على أرض فيلادلفيا.

وكان أفضل مسجّل في اللقاء اللاعب الفرنسي جويل إمبيد، الذي أحرز 38 نقطة لصالح فريق 76ers.

وتُعدّ هذه المرة الأولى منذ نهاية شهر ديسمبر التي يحقق فيها نيكس فوزين متتاليين.

