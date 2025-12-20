NBA – الموسم العادي: ويمبانياما يتألق، وسان أنطونيو يكتسح أتلانتا (فيديو)

في ليلة الجمعة إلى السبت، اكتسح فريق سان أنطونيو سبيرز نظيره أتلانتا هوكس بنتيجة (126-98)، في مباراة شهدت تألقًا جديدًا للنجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما، الذي سجل 26 نقطة في 21 دقيقة فقط، وحقق إنجازًا لافتًا بتوقيعه المباراة رقم 100 على التوالي ينجح فيها في تسجيل «بلوك» واحد على الأقل في سلة أحد لاعبي الخصم.

وقبله، لم يحقق هذا الرقم سوى لاعبين اثنين منذ بدء احتساب التصديات «البلوكات» في دوري NBA عام 1973، وهما باتريك إيوينغ، الأسطورة التاريخية لمركز الارتكاز في نيويورك نيكس، بـ145 مباراة متتالية، وديكيمبي موتومبو بـ116 مباراة.

أما اللاعب الأكثر تألقًا خلال السهرة، فكان داريوس غارلاند، الذي سجل 35 نقطة رغم خسارة فريقه كليفلاند كافالييرز أمام شيكاغو بولز (125-136).

النتائج المسجلة

بوسطن سيلتيكس 129 – 116 ميامي هيت

نيويورك نيكس 107 – 116 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز

كليفلاند كافالييرز 125 – 136 شيكاغو بولز

أتلانتا هوكس 98 – 126 سان أنطونيو سبيرز

مينيسوتا تمبروولفز 112 – 107 أوكلاهوما سيتي ثاندر

دنفر ناغتس – هيوستن روكتس (23:00)