Français
Anglais
العربية
رياضة

NBA – الموسم المنتظم: هيوستن يقلب الطاولة على غولدن ستايت ونهاية سلسلة ديترويت (فيديو)

في ليلة الأربعاء إلى الخميس، حسم هيوستن روكتس القمة أمام غولدن ستايت ووريورز في ملعب «تشايس سنتر» (100-104)، كما فاز سان أنطونيو سبيرز خارج قواعده على بورتلاند تريل بلايزرز (112-105).

في الوقت نفسه، حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر انتصاره العاشر توالياً على حساب مينيسوتا تمبروولفز، الذي بدا من دون إلهام في الدقائق الأخيرة من اللقاء (113-106)، في حين توقفت سلسلة انتصارات ديترويت بيستونز البالغة 13 فوزاً على أرض بوسطن سيلتيكس (117-114).

وفي مباراة أخرى، حقق إريك سبولسترا، مدرب ميامي هيت، انتصاره رقم 800 في مسيرته التدريبية مساء الأربعاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

402
الأخبار

انقطاع مياه الشرب عن عدد من مناطق ولاية باجة

348
أخر الأخبار

باجة: تعليق الدروس في نفزة وعمدون بسبب سوء الأحوال الجوية وتواصل فيضان الأودية
340
أخر الأخبار

وزير الشؤون الدينية: دخل المُؤدّبين في الكتاتيب قد يتجاوز 3 آلاف دينار شهريا [فيديو]
329
أخر الأخبار

باجة : الصوناد تواصل أشغال صيانة قناة التوزيع الرئيسية للمياه بوسط المدينة
316
الأخبار

بقلم رضا الزهروني | المنظومة القيمية والمحيط المدرسي: من السيئ إلى الأسوأ ؟
307
الأخبار

رسمي : شكري الخطوي يغادر الملعب التونسي
285
الأخبار

تحذير جوي: أمطار غزيرة ودرجات حرارة منخفضة يومي الأربعاء والخميس
283
الأخبار

لاعب النادي الإفريقي بلال آيت مالك يجري عملية جراحية.. و هذه مدة الغياب
280
أخر الأخبار

تونس: إيقاف سائق “تاكسي-دراجـة” من أجل طعن عون أمن ومواطن
274
الأخبار

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية بين النادي الإفريقي و منتخب نجوم القدس الفلسطيني

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى