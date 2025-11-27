NBA – الموسم المنتظم: هيوستن يقلب الطاولة على غولدن ستايت ونهاية سلسلة ديترويت (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ليلة الأربعاء إلى الخميس، حسم هيوستن روكتس القمة أمام غولدن ستايت ووريورز في ملعب «تشايس سنتر» (100-104)، كما فاز سان أنطونيو سبيرز خارج قواعده على بورتلاند تريل بلايزرز (112-105).

في الوقت نفسه، حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر انتصاره العاشر توالياً على حساب مينيسوتا تمبروولفز، الذي بدا من دون إلهام في الدقائق الأخيرة من اللقاء (113-106)، في حين توقفت سلسلة انتصارات ديترويت بيستونز البالغة 13 فوزاً على أرض بوسطن سيلتيكس (117-114).

وفي مباراة أخرى، حقق إريك سبولسترا، مدرب ميامي هيت، انتصاره رقم 800 في مسيرته التدريبية مساء الأربعاء.

