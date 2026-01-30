Ooredoo تونس الراعي الرسمي للبطل العالمي محمد خليل الجندوبي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار دعمها المتواصل للمجهودات الوطنية الرامية إلى مساندة الرياضيين التونسيين، تفخر Ooredoo تونس بالإعلان عن رعايتها الاستراتيجية للبطل محمد خليل الجندوبي، أحد أبرز الأسماء الرياضية التونسية وبطل عالمي في رياضة التايكواندو. وتعكس هذه الشراكة التزام Ooredoo الدائم بدعم التميّز وتعزيز حضور الكفاءات التونسية على الساحة الدولية.

وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية انتظمت بحضور السيد إياس عساف، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، والسيد محرز بوصيان، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، والسيد سامي العوني، رئيس الجامعة التونسية للتايكواندو، إلى جانب ثلة من الصحفيين التونسيين.

وُلد محمد خليل الجندوبي في 1 جوان 2002 بمدينة طبربة، ونجح في فرض اسمه بسرعة على الساحة الدولية بفضل مسيرة استثنائية في رياضة التايكواندو. وقد نال شهرة عالمية بعد فوزه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في وزن 58 كغ، ليصبح أحد أبرز المتوجين الأولمبيين في تاريخ تونس. وواصل تألقه بتحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024 في نفس الوزن. وفي سنة 2025، بلغ قمة مسيرته الرياضية بإحرازه الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتايكواندو بمدينة ووشي الصينية في وزن -63 كغ، مؤكداً مكانته كأحد أبرز نجوم اللعبة عالمياً.

وإلى جانب إنجازاته الأولمبية والعالمية، أثبت الجندوبي باستمرار قدرته التنافسية العالية وصموده في أكبر المحافل الدولية، حيث توج بعدة ألقاب إفريقية ومثّل تونس بكل جدارة في بطولات مرموقة، مبرزاً مهارات فنية عالية وعزيمة لا تلين.

وتندرج هذه الرعاية ضمن الاستراتيجية الأشمل لـOoredoo تونس في دعم الرياضة على المستوى الوطني وتوفير الدعم اللازم للرياضيين التونسيين في مسيرتهم نحو التميز. وتملك Ooredoo سجلاً حافلاً في دعم الرياضة، من خلال شراكات مع أندية كرة القدم، ودعم لاعبة البادل التونسية درّة الشملي، وتنظيم فعاليات رياضية مجتمعية مثل Ooredoo Night Run و Ooredoo Padel Cup.

وقال السيد إياس عساف، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس: “نحن فخورون بدعم محمد خليل الجندوبي، الذي جسّد من خلال انضباطه ومثابرته ونجاحاته الدولية مصدر فخر كبير لتونس. هذه الشراكة لا تقتصر على دعم رياضي فحسب، بل تحتفي بالطموح وروح التحدي والإلهام الذي يدفع شبابنا إلى تحقيق أحلامهم. في Ooredoo، نؤمن بأهمية تمكين الكفاءات التي تعكس أفضل ما في العزيمة والتميز التونسي.”

من جانبه، قال محمد خليل الجندوبي: “يشرفني كثيراً الانضمام إلى عائلة الرياضيين الذين ترعاهم Ooredoo تونس. هذا الدعم يمنحني دافعاً إضافياً لمواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من النجاحات ورفع الراية التونسية عالياً في المحافل الدولية.”

ومن خلال هذا التعاون، تسعى Ooredoo إلى تعزيز استعدادات الجندوبي للاستحقاقات العالمية القادمة، وتوفير أفضل ظروف التدريب، والمساهمة في ترسيخ الدور الإيجابي للرياضة داخل المجتمع التونسي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



