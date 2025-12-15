Ooredoo تونس تتحصّل على الجائزة الأولى في HR Awards Tunisia 2025

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحصّلت Ooredoo تونس على الجائزة الأولى خلال الدورة الثانية عشرة من HR Awards Tunisia 2025، في تتويج يعكس التزامها الاستراتيجي بتطوير الموارد البشرية من خلال الرقمنة والتوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي لخدمة رأس المال البشري.

وقد نُظّمت هذه الدورة من قبل جمعية مسؤولي التكوين والتصرّف في الموارد البشرية بالمؤسسات (ARFORGHE)، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS)، وجمعت نخبة من قادة المؤسسات وخبراء الموارد البشرية والشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين. وتمحورت هذه الدورة حول شعار « الرقمنة والذكاء الاصطناعي في خدمة رأس المال البشري »، مسلّطة الضوء على التحوّلات العميقة التي يشهدها قطاع الموارد البشرية اليوم.

ومن خلال هذا التتويج، كرّمت لجنة التحكيم الرؤية المتقدّمة لـOoredoo تونس في مجال الموارد البشرية، والتي تعتمد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين النجاعة وتعزيز الشفافية والإنصاف وتطوير تجربة الموظفين وتمكين فرق الموارد البشرية من التركيز على المهام ذات القيمة الإنسانية العالية.

ويأتي هذا التتويج ليؤكّد مكانة رأس المال البشري في صلب استراتيجية Ooredoo تونس، باعتباره محرّكاً أساسياً للأداء المستدام وخلق القيمة على المدى الطويل.

وقال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس:”نحن في Ooredoo تونس نؤمن بأن التكنولوجيا لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا عندما توضع في خدمة الإنسان. فالرقمنة والذكاء الاصطناعي يشكّلان أدوات أساسية لدعم موظفينا، تطوير مهاراتهم، وتعزيز الشفافية وبناء مؤسسة أكثر مرونة وإنصافاً واستعداداً للمستقبل.”

ويعزّز هذا التتويج مكانة Ooredoo تونس كصاحب عمل مرجعي، ملتزم بتوفير بيئة عمل حديثة، شاملة، ومواكبة للتحوّل الرقمي بما ينسجم مع متطلبات التنمية في تونس.

