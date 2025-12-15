Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

Ooredoo تونس تتحصّل على الجائزة الأولى في HR Awards Tunisia 2025

Ooredoo تونس تتحصّل على الجائزة الأولى في HR Awards Tunisia 2025

تحصّلت Ooredoo تونس على الجائزة الأولى خلال الدورة الثانية عشرة من HR Awards Tunisia 2025، في تتويج يعكس التزامها الاستراتيجي بتطوير الموارد البشرية من خلال الرقمنة والتوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي لخدمة رأس المال البشري.

وقد نُظّمت هذه الدورة من قبل جمعية مسؤولي التكوين والتصرّف في الموارد البشرية بالمؤسسات (ARFORGHE)، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS)، وجمعت نخبة من قادة المؤسسات وخبراء الموارد البشرية والشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين. وتمحورت هذه الدورة حول شعار « الرقمنة والذكاء الاصطناعي في خدمة رأس المال البشري »، مسلّطة الضوء على التحوّلات العميقة التي يشهدها قطاع الموارد البشرية اليوم.

ومن خلال هذا التتويج، كرّمت لجنة التحكيم الرؤية المتقدّمة لـOoredoo تونس في مجال الموارد البشرية، والتي تعتمد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين النجاعة وتعزيز الشفافية والإنصاف وتطوير تجربة الموظفين وتمكين فرق الموارد البشرية من التركيز على المهام ذات القيمة الإنسانية العالية.

ويأتي هذا التتويج ليؤكّد مكانة رأس المال البشري في صلب استراتيجية Ooredoo تونس، باعتباره محرّكاً أساسياً للأداء المستدام وخلق القيمة على المدى الطويل.

وقال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـOoredoo تونس:”نحن في Ooredoo تونس نؤمن بأن التكنولوجيا لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا عندما توضع في خدمة الإنسان. فالرقمنة والذكاء الاصطناعي يشكّلان أدوات أساسية لدعم موظفينا، تطوير مهاراتهم، وتعزيز الشفافية وبناء مؤسسة أكثر مرونة وإنصافاً واستعداداً للمستقبل.”

ويعزّز هذا التتويج مكانة Ooredoo تونس كصاحب عمل مرجعي، ملتزم بتوفير بيئة عمل حديثة، شاملة، ومواكبة للتحوّل الرقمي بما ينسجم مع متطلبات التنمية في تونس.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

289
الأخبار

عبد المجيد تبون يوقع على أكبر موازنة بتاريخ الجزائر لعام 2026

285
الأخبار

رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية
268
الأخبار

ولايات تونس و صفاقس و نابل تسجل أعلى عدد في وفيات حوادث المرور
267
الأخبار

المعابر الحدودية بجندوبة تسجل رقما قياسيا في عدد الوافدين الجزائريين
261
الأخبار

تعليق ترامب بعد مقتل جنود أمريكيين في سوريا
260
الأخبار

مقتل جنديين أمريكيين خلال هجوم في تدمر وسط سوريا
251
الأخبار

إقرار تجمع عمالي أمام شركة نقل تونس و مقاطعة أشغال اللجان
250
الأخبار

ألمانيا تحبط هجوما إرهابيا على سوق عيد الميلاد
247
أخر الأخبار

تونس – الجزائر : منعرج حاسم لتعزيز التكامل الاقتصادي
245
الأخبار

كأس أمم إفريقيا: أفضل الهدّافين في كل نسخة منذ 1957

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى