Ooredoo تونس تتعاون مع Oredata وGoogle Cloud للمساهمة في تطوير تجربة الحرفاء والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي

خلال فعاليات مؤتمر الجوال العالمي – الدوحة 2025، أعلنت Ooredoo تونس عن شراكة استراتيجية مع Oredata وGoogle Cloud بهدف تسريع عملية التحول في التسويق وتجربة الحرفاء عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من Google Cloud.

تجمع هذه الشراكة بين أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي — بما في ذلك منصة Vertex AI من Google Cloud ونماذج Gemini وVeo — وبين تقنيات رائدة للتواصل مع الحرفاء، مما يمكّن Ooredoo تونس من تقديم حملات وتجارب أكثر تخصيصًا وتوقيتًا وملاءمة لمشتركيها.

ومن خلال هذه المبادرة، ستعزز Ooredoo تونس طريقة تواصلها مع الحرفاء — بدءًا من إنشاء المحتوى التسويقي وصولاً إلى طريقة إيصال الرسائل والعروض — مما يتيح لفرقها العمل بمزيد من الإبداع والدقة والكفاءة.

وستتولى Oredata، بصفتها مزود خدمات مُدار لـ Google Cloud، قيادة تنفيذ وتكامل هذه الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة التسويق في Ooredoo.

وقال منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo تونس: «في Ooredoo، نضع حرفائنا في قلب كل ما نقوم به. وبفضل قدرات Google Cloud في مجال الذكاء الاصطناعي وخبرة Oredata في التنفيذ، نعيد تصور أساليب التواصل والتفاعل لجعل كل تجربة أكثر تخصيصًا وارتباطًا ومعنى.»

ومن جانبه، قال عمر فاروق كورت، الرئيس التنفيذي لشركة Oredata: «تمثل هذه الشراكة حقبة جديدة من الابتكار التسويقي في قطاع الاتصالات. ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لدى Google Cloud والتميز في التنفيذ لدى Oredata، ستضع Ooredoo تونس معايير جديدة في مجال تفاعل الحرفاء وكفاءة الإبداع التسويقي.»

وقال غسان كوستا، المدير الإقليمي العام لـ Google Cloud في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تُظهر رؤية Ooredoo تونس كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز الإبداع وروابط التواصل مع الحرفاء. ومن خلال هذه الشراكة، نساعد Ooredoo تونس على التفاعل مع حرفائها بطرق أكثر ذكاءً وديناميكية — لتحويل كل حملة إلى تجربة مخصّصة على نطاق واسع.»

وتؤكد هذه الشراكة التزام Ooredoo تونس بالابتكار والتميز الرقمي وتركيزها على الحرفاء، مما يرسخ مكانتها كمقدم رائد للتحول المعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة Ooredoo.

