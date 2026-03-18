Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

Ooredoo تونس تحتفل بعيد الفطر بمبادرة خاصة لفائدة أطفال جمعية كافل اليتيم

تونس في 18 مارس 2026 – بمناسبة عيد الفطر المبارك، نظّمت Ooredoo تونس مبادرة تضامنية خاصة بالتعاون مع جمعية كافل اليتيم، بهدف إدخال الفرحة على قلوب الأطفال وتمكينهم من عيش روح العيد بكل تفاصيلها من خلال مفهوم مميز وذو معنى: منحهم فرصة اختيار ما يسعدهم.

وخلافًا للهدايا الجاهزة والمحددة مسبقًا، صمّمت Ooredoo تونس هذه المبادرة كتجربة فريدة، حيث تمت دعوة الأطفال لاختيار ملابس العيد والألعاب بأنفسهم. وقد تحوّل هذا الحدث إلى لحظات مليئة بالفرح والحماس، ارتسمت خلالها الابتسامة على وجوه الأطفال وهم يعبّرون عن اختياراتهم في أجواء دافئة واحتفالية.

وتعكس هذه المبادرة إيمان Ooredoo تونس بأن فرحة العيد لا تقتصر على تلقي الهدايا فحسب، بل تكمن أيضًا في التجربة ذاتها، في تلك اللحظة التي يختار فيها الطفل ما يحب ويعيش إحساس الترقب والفرح الذي يجعل من العيد مناسبة استثنائية.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرّح السيد إياس عسّاف، المدير العام لـOoredoo تونس: «نؤمن في Ooredoo بأن دور الشركات لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل يشمل أيضًا المساهمة الفعلية في خدمة المجتمع. ومن خلال برنامجنا للمسؤولية الاجتماعية “تونس تعيش”، نواصل التزامنا بإطلاق مبادرات ذات أثر إنساني إيجابي تعزز روح التضامن وتنشر الأمل والفرح، خاصة في المناسبات التي تجمع الناس مثل عيد الفطر. إن رؤية الفرحة في عيون الأطفال تذكّرنا بالهدف الحقيقي من هذه المبادرات وتعزز التزامنا بإحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع.»

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية «تونس تعيش»، الذي تواصل من خلاله Ooredoo تونس إطلاق مبادرات تضامنية تستهدف مختلف فئات المجتمع وتعزز قيم التضامن والتآزر.

وتؤكد Ooredoo تونس من جديد التزامها بإحداث أثر إيجابي مستدام والمساهمة في نشر الفرح والأمل في مختلف جهات البلاد.

عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

رابط الفيديو: https://www.facebook.com/reel/954710130562064

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى