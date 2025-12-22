Ooredoo تونس تحتفي بكأس أمم إفريقيا من خلال مهرجان منطقة المشجعين “دار الفوت”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين من كأس أمم إفريقيا، المقرّرة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026 بالمغرب، تدعو « Ooredoo تونس » عشّاق كرة القدم إلى عيش هذا الحدث القاري الكبير بكل تفاصيله، من خلال مهرجان منطقة المشجعين « دار الفوت »، المُقام بفضاء « لا بلازا » بالمرسى.

و قد صُمّم « دار الفوت » ليكون فضاءً حقيقياً للفرجة و الاحتفال و التقاسم، حيث سيحتضن المشجعين طيلة منافسات كأس إفريقيا، مقدّماً تجربة غامرة تتجاوز مجرّد متابعة المباريات.

و مع كل مواجهة، سيتحوّل الفضاء إلى نقطة تجمع أساسية لعشّاق الكرة، تنبض بحماس المنافسة، لدعم المنتخب الوطني في أجواء فرجوية و احتفالية.

كأس أمم إفريقيا تُعاش بكل حماس… مباراة بعد مباراة

طوال دور المجموعات والمراحل الحاسمة من البطولة، ستقدّم Ooredoo برنامجاً ثرياً من الأنشطة و المفاجآت و اللحظات المميّزة، يتيح للجمهور استشعار أجواء المباريات وكأنهم في ملاعب المغرب.

ألعاب تفاعلية، مسابقات في كرة القدم، تحديات ترفيهية، تجارب رقمية، فضاءات للألعاب الإلكترونية، ركن تصوير بزاوية 360 درجة، أنشطة مخصّصة للأطفال والعائلات، إضافة إلى العديد من المسابقات والهدايا، ستضفي حيوية خاصة على أمسيات المباريات.

كما سيوفّر فضاء الشركاء للزوار فرصة اكتشاف عروض حصرية وتجارب فريدة مخصّصة لجماهير منطقة المشجعين.

موعد بارز منتظر : مباراة 23 ديسمبر

من بين أبرز مباريات دور المجموعات، تبرز المواجهة المنتظرة بين منتخبنا الوطني و المنتخب الأوغندي، المقرّرة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر على الساعة التاسعة مساءً، وهو موعد هام تسعى Ooredoo إلى تحويله إلى أمسية فرجوية احتفالية متكاملة.

و بهذه المناسبة، سيتم تقديم برنامج تنشيطي ومفاجآت حصرية لمنح المشجعين تجربة أكثر حماساً.

تنظيم سلس و دخول مجاني بالتسجيل المسبق

حرصاً منها على توفير أفضل تجربة للزوار من عشّاق الكرة و ضمان تنظيم محكم، تتيح Ooredoo الدخول إلى مهرجان منطقة المشجعين « دار الفوت » مجاناً، وذلك عبر التسجيل المسبق و حجز الأماكن.

و يمكن للمشجعين التسجيل عبر الرابط التالي: https://ijaapp.com/link/dMLgQ

و من خلال هذه المبادرة، تجدّد « Ooredoo تونس » التزامها بمرافقة لحظات الشغف الجماعي بالرياضة، و تعزيز قربها من حرفائها، وجعل كأس أمم إفريقيا مناسبة شعبية جامعة ولا تُنسى.

مع « دار الفوت »، كأس أمم إفريقيا لا تُشاهَد فقط… بل تُعاش بكل تفاصيلها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



